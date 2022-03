Perdonanza L'Aquila dona 35 mila euro all'ospedale Gaslini

(ANSA) - L'AQUILA, 28 FEB - Iniziativa benefica promossa dal comitato Perdonanza: è stata donata al reparto di nefrologia dell'ospedale pediatrico Istituto "G. Gaslini" di Genova una somma di 35mila euro destinata all'acquisto di strumentazioni e dispositivi (lettini pediatrici, un macchinario per il monitoraggio della pressione arteriosa e poltrone letto per genitori che assistono i piccoli pazienti) funzionali al miglioramento delle attività nel nosocomio. A presentarla, presso l'auditorium del Parco, il sindaco dell'Aquila e presidente del comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, collegato da remoto l'artista Renato Zero, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il direttore generale del Gaslini, Renato Botti, Gian Marco Ghiggeri e Maura Bernardoni, rispettivamente primario e caposala del reparto nefrologia e trapianto rene dell'ospedale genovese.

"Nel corso degli ultimi anni abbiamo scelto di destinare parte degli incassi derivanti dai concerti che si sono tenuti all'Aquila in occasione della Perdonanza ad attività per la crescita dei nostri talenti, penso ai progetti con l'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio 'Casella' o gli studenti dell'indirizzo musicale della scuola media Aliighieri. - spiega il sindaco Biondi - Ma La Perdonanza è un evento in grado di valicare i confini nazionali e internazionali, e ne avremo la prova se ci sarà l'auspicata visita di Papa Francesco nell'edizione di quest'anno: per questa ragione abbiamo accolto con favore la richiesta formulata dall'amico Renato Zero di devolvere parte del ricavato per un progetto destinato ai bambini ospiti del Gaslini. Abbiamo in programma, inoltre, di impegnare altre somme sempre a sostegno dei più piccoli, i più colpiti e penalizzati dalla pandemia, di questa terra". (ANSA).