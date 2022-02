Pescara-Roma: Marsilio, faremo in modo che opera si faccia

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - "La Regione Abruzzo sta favorendo il dialogo e intanto ha prodotto il buon risultato di portare su questa regione finalmente i soldi veri per fare per davvero la ferrovia. Vorrei - ha proseguito- che non si perdesse mai di vista questo obiettivo perché è vero che ogni volta che si realizza un'opera c'è qualche impatto sul territorio e qualcuno protesterà e dobbiamo, giustamente, lavorare per ridurre al minimo questi impatti per indennizzare le persone dove gli impatti sono inevitabili. L'obiettivo vero e il fatto di cui deve discutere l'Abruzzo, è che finalmente cominciamo a lavorare per fare per davvero una ferrovia più moderna, più efficiente e più veloce".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio partecipando alla conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico sul progetto di raddoppio della ferrovia Roma-Pescara per le tratte Interporto-Manoppello e Manoppello-Scafa. (ANSA).