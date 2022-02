Pescara-Roma: Giovannini, presto nuovo dibattito pubblico

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - "Rete Ferrovie Italia avvierà una seconda iniziativa di Dibattito Pubblico che consentirà all'intera tratta Pescara-Interporto d'Abruzzo di beneficiare di queste procedure". Lo ha detto questa mattina il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, in un collegamento da remoto da Roma con la conferenza stampa di presentazione del programma dei lavori per il Dibattito Pubblico sul raddoppio ferroviario della linea Roma-Pescara, per le due tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello (lotto 1) e Manoppello-Scafa (lotto 2), progetto inserito all'interno del Pnrr. Anche questo intervento, che ha già visto avviare il suo iter, entra a far parte delle procedure accelerate previste dalla normativa e sarà sottoposto a dibattito pubblico a partire da aprile, aggiungendosi a quello sul tratto tra Interporto, Manoppello e Scafa che prende il via oggi. Alla conferenza stampa che si è tenuta All'Aurum di Pescara hanno preso parte il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Commissario straordinario di governo per il potenziamento della linea Roma-Pescara, Vincenzo Macello, la coordinatrice del Dibattito Pubblico, Iolanda Romano, e la presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, Caterina Cittadino. (ANSA).