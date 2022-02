Ambiente: Convenzione Univaq-Arta per formazione e ricerca (2)

(ANSA) - L'AQUILA, 25 FEB - "La collaborazione con l'Università dell'Aquila si inquadra nell'ambito di un ambizioso progetto finalizzato a creare sinergie e sviluppare opportunità che favoriscano un sistema di rete tra Enti nell'ambito della tutela dell'ambiente e dello sviluppo del territorio abruzzese.

In questa direzione si inserisce la stipula dell'accordo quadro con l'Univaq, di estrema importanza anche nel diffondere, tra gli studenti universitari, la 'cultura della sostenibilità', sensibilizzando le nuove generazioni sulle tematiche di salvaguardia e tutela dell'ambiente". Così l'avvocato Maurizio Dionisio, direttore generarle dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta), sulla convenzione con la università dell'Aquila, firmata oggi nel capoluogo regionale, tesa alla realizzazione di attività condivise di ricerca e formazione su tematiche di carattere tecnico-scientifico relative ad aspetti ambientali, di sostenibilità e di innovazione. Sei gli ambiti individuati nell'accordo quadro all'interno dei quali verrà promossa e sviluppata la collaborazione: lo scambio di informazioni tra enti, la predisposizione di progetti di formazione universitaria e postuniversitaria, la realizzazione di studi e ricerche su problematiche di carattere tecnico-scientifico relativi ad aspetti ambientali, la realizzazione di iniziative a carattere formativo ed informativo (seminari, workshop, conferenze tematiche) a favore del personale ARTA, la reciproca collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca a carattere nazionale e internazionale, lo sviluppo di sinergie con soggetti terzi dei settori imprenditoriali e produttivi volti a favorire il collegamento tra formazione e mondo del lavoro. (ANSA).