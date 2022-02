Guerra Ucraina:solidarietà da Consiglio regionale abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 24 FEB - Il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, in apertura della seduta dell'Assemblea legislativa che si sta svolgendo all'Aquila, ha espresso la solidarietà dell'Aula nei confronti dei cittadini ucraini che lavorano in Abruzzo e in Italia, alla luce della guerra scoppiata nella notte con l'invasione della Russia.

(ANSA).