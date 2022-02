Consiglio Abruzzo:ok pdl valorizzazione Mototurismo

(ANSA) - L'AQUILA, 24 FEB - Il Consiglio regionale, rifinito in presenza a L'Aquila, ha approvato all'unanimità il progetto di legge "Interventi a favore del mototurismo" al fine della valorizzazione del territorio e la promozione di un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare itinerari o di crearne di nuovi. Nel corso dei lavori di questa mattina sono stati discussi i seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Smargiassi, "Chiusura residenza per anziani Santa Maria del Monte'"; interpellanza del consigliere Stella, "Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell'Ater di Chieti"; interpellanza del consigliere Pepe, "Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA): Organizzazione dell'ufficio di esercizio dell'area produttiva di Teramo/Giulianova - Chiarimenti circa l'ordine di servizio n. 587/2021 del 3.12.2021 avente ad oggetto 'Trasferimento per esigenze di servizio'"; interpellanza del consigliere Paolucci, "Fusione per incorporazione delle Società FIRA S.p.A. e Abruzzo Sviluppo S.p.A".; interpellanza del consigliere Blasioli, "Stato dei rimborsi alle associazioni di protezione civile impegnate nella pandemia"; interpellanza del consigliere Pettinari, "Trasferimento nella nuova sede del Distretto Sanitario di Base di Via Rieti a Pescara e modalità di utilizzo, da parte della ASL di Pescara, dei fondi nazionali destinati alla lotta al Covid-19"; interpellanza del consigliere Taglieri, "Criticità nella gestione del personale di TUA S.p.A.". La seduta è ripresa alle ore 15. (ANSA).