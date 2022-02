Musica: Marsilio, Sparagna e Melozzi per valorizzare Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 23 FEB - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme ai componenti della giunta, Daniele D'Amario, Emanuele Imprudente e Guido Liris, hanno incontrato a Palazzo Silone all'Aquila, i Maestri Ambrogio Sparagna ed Enrico Melozzi, insieme ai quali sono state gettate le basi per un grande progetto di valorizzazione e promozione della cultura popolare, delle tradizioni e dell'identità dell'Abruzzo. Il presidente Marsilio, su mandato della Giunta e della Presidenza del Consiglio Regionale ha quindi chiesto ai Maestri Sparagna e Melozzi di sviluppare al più presto un'idea progettuale al fine di realizzare in Abruzzo appuntamenti culturali di richiamo nazionale e internazionale.

"Sono felice e lusingato del fatto che due Maestri di tale valore, come Ambrogio Sparagna ed Enrico Melozzi, abbiano accolto con tanto entusiasmo il nostro invito. Sono certo che, a partire da questo primo impulso, potremo presto valutare un progetto ambizioso e di grande spessore culturale e artistico che darà lustro alla nostra regione", ha dichiarato il presidente Marsilio. (ANSA).