Cresa:Abruzzo più agriturismi pro capite Italia,ma crisi c'è (2)

(ANSA) - L'AQUILA, 23 FEB - La ricettività agrituristica ha comunque una certa rilevanza in Abruzzo considerando che secondo i dati Istat nel 2020 essa rappresenta il 15% del totale degli esercizi (Italia: 9%) e il 5% dei posti letto (Italia: 6%). Rispetto al 2010 si osserva in regione un quasi dimezzamento del peso del numero di attività agrituristiche sul totale delle ricettive che a livello nazionale si traduce in un calo di assai inferiore intensità, e, in controtendenza con la media Italia, una lieve diminuzione del numero di posti letto.

Il confronto con il 2019 evidenzia una certa stabilità.

"Se gli agriturismi nella regione sono meno diffusi della media nazionale e in arretramento rispetto al trend italiano nell'ultimo decennio, sintomo delle difficoltà di un settore colpito dalla crisi economica", si legge nel documento Cresa, "essi hanno mostrato, invece, un certo successo durante il 2020 nel corso della pandemia da Covid 19 perché considerati una tipologia di struttura turistica sicura dal punto di vista sanitario che consente il mantenimento delle misure precauzionali di distanziamento. Motivazione alla quale si aggiunge anche la posizione della regione a ridosso della capitale e dell'area metropolitana napoletana, dalle quali si originano importanti flussi turistici diretti in Abruzzo".

Quanto alla distribuzione provinciale spicca Teramo con (212 agriturismi pari al 37% del totale regionale), seguita da Chieti (157, 27%), Pescara (109, 19%) e L'Aquila (102, 18%). Tale classifica resta sostanzialmente invariata considerando il rapporto tra numero di agriturismi e di residenti (Teramo: 7; Chieti: 4; L'Aquila: 4 e Pescara: 3) e si modifica parzialmente, con lo scavalcamento di Pescara su Chieti, se si mette in relazione la loro quantità con la superficie provinciale (Teramo: 11%, Pescara: 9%, Chieti: 6,0, L'Aquila: 2,0%).

Secondo la banca, nel 2020 le 480 (8 su 10) strutture agrituristiche presenti in Abruzzo che offrono servizio di alloggio dispongono di 6.163 posti letto che rappresentano circa il 2% della capacità ricettiva agrituristica nazionale e collocano la regione nelle posizioni di retroguardia (al 16° posto sia per gli esercizi che per i posti letto) nella graduatoria nazionale che vede primeggiare Toscana (4.985 esercizi e 85.112 posti letto pari rispettivamente al 24% e 29%) e Trentino Alto Adige (3.154 esercizi e 30.536 posti letto corrispondenti rispettivamente al 15% e 10%). (ANSA).