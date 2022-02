Pineto adotta in Giunta Piano opere pubbliche 2022-2024

(ANSA) - PINETO, 22 FEB - La giunta comunale di Pineto ha adottato il piano delle opere pubbliche per le annualità 2022, 2023 e 2024 che sarà definitivamente varato prossimamente in consiglio comunale in sede dell'approvazione del Bilancio 2022-2024. Numerosi e strategici gli interventi previsti. Per il 2022 in programma oltre 4 milioni per varie opere che vanno dalla mitigazione del rischio idrogeologico - con lavori di messa in sicurezza del torrente Foggetta con opere di ingegneria naturalistica per un importo di un milione e mezzo di euro - al terzo lotto per consolidare il versante di Mutignano in cui verranno realizzate delle paratie, per un importo di un milione di euro. Previsti inoltre interventi sulle strutture sportive e edifici comunali e non, quali il palazzo polifunzionale, l'ex scuola elementare di Mutignano, l'ex scuola dell'infanzia di Borgo Santa Maria e l'ex casa parrocchiale di Scerne. L'ente ha previsto anche l'accensione di un mutuo di 600mila euro per finanziare alcuni interventi necessari tra cui i lavori per la messa in sicurezza della viabilità di strade urbane e extra urbane e marciapiedi del territorio.

Per le annualità 2023-2024 sono state inserite le opere strategiche che l'amministrazione intende portare avanti puntando a intercettare finanziamenti con il PNRR. Prevista la candidatura a un bando il progetto di riqualificazione e rigenerazione del centro cittadino con aree pedonali sistemate per un valore di circa 2milioni e mezzo con il progetto chiamato "Ci vediamo in centro". Si insisterà anche con opportune candidature nell'ambito dell'edilizia scolastica e nell'ambito del verde. Il Comune di Pineto è infatti vincitore del bando LIFE insieme all'ATS comuni della costa e proprio a Pineto è prevista la realizzazione di un intervento pilota che si andrà a declinare nell'arco dei prossimi mesi. In queste settimane infatti si è dato avvio al primo step di questo ambizioso progetto. (ANSA).