Mancano chassis Sevel,Trigano Van 130 lavoratori a casa

(ANSA) - LANCIANO, 22 FEB - Dalla Sevel di Atessa non arrivano gli chassis per realizzare i camper, così da fine febbraio restano senza lavoro 130 lavoratori a tempo determinato e somministrati del prospicente stabilimento Trigano Van, in territorio di Paglieta(Chieti), leader del mercato europeo.

Difficoltà di approvvigionamento su cui era scattato l'allarme già lo scorso dicembre. "Il paradosso è ragionare su una enorme richiesta di mercato per quanto riguarda i van - dice Andrea De Lutis, segretario provinciale di Chieti della Fiom - e non poterli produrre per mancanza di chassis Ducato prodotti da Sevel, fornitore unico della Trigano Van. La contraddizione è che siamo dovuti passare nelle assemblee per spiegare alle lavoratrici e ai lavoratori che l' azienda sarà costretta a chiedere cassa integrazione e che per via delle norme in vigore, nonostante la forte richiesta di mercato, la Trigano non sarà nella condizione di poter rinnovare i contratti a tempo determinato e in somministrazione, di conseguenza le 130 persone che vedranno scadere il proprio contratto a fine febbraio perderanno il lavoro. Purtroppo - aggiunge De Lutis - quella che sembra essere una crisi dei componenti continua a colpire il settore automotive e colpendo anche Sevel di riflesso colpisce Trigano. Abbiamo il dovere di lanciare un messaggio forte e chiaro che questa è solo una fase momentanea che, probabilmente, durerà poche settimane. Nell' incontro di ieri, l'azienda ha comunicato che non ha intenzione di rivedere il bilanciamento delle linee, il che significa che la necessità è quella di produrre a pieno regime e con tutte le persone che sono occupate ad oggi. Con Trigano abbiamo condiviso che l' impegno deve vedere la tutela dei livelli occupazionali, mentre a Sevel chiediamo di fare lo sforzo di aumentare le produzioni di chassis per fare in modo che tutte le 130 persone siano rioccupate a brevissimo". (ANSA).