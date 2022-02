Jazz: Lars Danielsson al Kabala di Pescara con Privat

(ANSA) - PESCARA, 22 FEB - Giovedì 24 febbraio 2022, il Kabala prosegue la stagione con il concerto di due tra i più interessanti musicisti europei della scena jazz attuale, vale a dire il contrabbassista e violoncellista svedese Lars Danielsson e il pianista franco-martinicano Gregory Privat.

Lars Danielsson ha realizzato, nei suoi dischi e nelle sue collaborazioni, una sintesi estremamente ricercata ed immediatamente riconoscibile, dove trovano posto richiami colti e musiche del mondo, le esperienze più recenti del jazz europeo e una visione melodica pacata e riflessiva. Un percorso condotto in particolare con una formazione chiamata "Liberetto" - in cui ha coinvolto musicisti di spessore assoluto provenienti da contesti diversi del jazz attuale. Oltre ad essere il pianista attuale di "Liberetto", nella sua visione musicale, Gregory Privat unisce gli echi dei suoni della Martinica e le esperienze al fianco dei musicisti più importanti del jazz francese, la curiosità e l'intenzione di cercare nuove connessioni tra le varie anime del jazz.

Il concerto si svolgerà nell'ampia Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, in Via delle Caserme a Pescara. (ANSA).