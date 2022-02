Ddl Concorrenza: Anci Abruzzo, riscoprire spirito referendum

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - Come Presidente ANCI Abruzzo, come Sindaco della Città di Teramo dico che il DDL Concorrenza pone rischi e prospettive alle società pubbliche. E' un tema di particolare importanza e di straordinaria attualità, ancor di più per il territorio abruzzese, che impone un'assunzione di responsabilità da parte della politica e del legislatore nazionale, finora poco determinato, affinché sia vincente la tutela delle società in house". Così il presidente Anci Gianguido D'Alberto.

Per il sindaco di Teramo "ogni riflessione sul DDL concorrenza, che in modo preoccupante spinge per una forte privatizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, impone a tutte le istituzioni la necessità di riscoprire lo spirito del referendum del 2011: se è vero che quel referendum, per decorso del tempo, ha esaurito il suo vincolo giuridico, resta forte, e a mio avviso permanente, l'espressione della volontà popolare sulla gestione pubblica come preferenziale e prevalente, soprattutto rispetto ai beni comuni. Diventa necessario, e ANCI si è espressa già più volte in tale direzione, che i lavori parlamentari sul DDL Concorrenza tengano conto del sistema delle competenze e contemperino tutti i valori in campo, poiché si sta discutendo di una norma che incide in modo profondo sulla vita istituzionale e politica dei cittadini e degli enti locali, e in particolare dei Comuni". (ANSA).