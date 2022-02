Nobel Parisi, su bandi ricerca servono misure antitrust

(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - "Con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in ricerca e sviluppo, e' essenziale selezionare i migliori. Entro fine mese usciranno i bandi per partenariati ed è importante che siano scritti con grande attenzione e che nei bandi ci siano le sufficienti misure antitrust. E' importante investire nel capitale umano visto che l'Italia ha sofferto di una emorragia di talenti verso l'estero. E senza una compensazione in entrata". Lo ha detto il premio Nobel Giorgio Parisi parlando ai laboratori di fisica del GranSasso alla presenza di Mario Draghi. (ANSA).