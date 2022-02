L'Aquila, inaugurato sportello 'Fira Orienta' zone interne

(ANSA) - L'AQUILA, 09 FEB - "Le aree interne e in particolare la provincia dell'Aquila hanno da oggi uno spazio qualificato per orientare imprese e liberi professionisti alla scoperta dei finanziamenti regionali, nazionali e europei". Così il vicepresidente vicario del Consiglio regionale d'Abruzzo, Roberto Santangelo, consigliere della civica Azione politica, sull'inaugurazione, oggi a palazzo dell'Emiciclo, sede dell'Assemblea regionale, dello sportello "Fi.R.A. Orienta".

L'iniziativa è coordinata con il presidente della Finanziaria regionale, Giacomo D'Ignazio, "allo scopo di portare anche oltre la costa i servizi della Fira", che aveva finora come unica sede quella a Pescara. "Le imprese aquilane e dell'Abruzzo Interno avranno un nuovo punto di riferimento - spiega D'Ignazio - un presidio fisico che non poteva che nascere dentro la sede del Consiglio regionale, a sottolineare la profonda connessione tra Fi.R.A. e Regione Abruzzo". Lo sportello sarà accessibile al pubblico tutti i martedì dalle 9 alle 14 e il giovedì, solo per appuntamento, chiamando allo 085/4213832-3 o scrivendo a sportelloaq@fira.it. Il valore dell'iniziativa è stato sottolineato anche dalla presenza del vice capo di gabinetto della Prefettura dell'Aquila, Federico Izzi, del sindaco del capoluogo regionale, Pierluigi Biondi, del sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi, e dai consiglieri comunali di Avezzano, Lucio Mercogliano e Silvagni. Presenti anche rappresentanti dell'ordine dei commercialisti dell'Aquila e dei sindacati.

