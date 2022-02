Trasformazione digitale nelle Pmi, prospettive ed esperienze

(ANSA) - PESCARA, 08 FEB - E' rivolto ad aziende manifatturiere e dei servizi che desiderano orientarsi tra le opportunità offerte dal mondo del digitale il workshop "La trasformazione digitale nelle Pmi italiane: contesto attuale, prospettive ed esperienze" in programma oggi alle 14:15 nella Sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara, che potrà essere seguito anche in collegamento da remoto. Saranno analizzati casi concreti e strumenti per vincere la sfida della competitività e della crescita in ambito Industria 4.0, Iot, Cybersecurity.

L'evento è promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara e Anitec-Assinform. I lavori saranno introdotti da: Paolo De Grandis, presidente Sezione Servizi Innovativi; Paolo Campana, vice presidente Confindustria Chieti Pescara; Fabrizio Gea, vice presidente Anitec-Assinform con delega al Territorio, Sistemi Produttivi Locali e DIH; Antonio Morabito, coordinatore Gdl IoT& Cloud Solutions Anitec-Assinform.

Dopo gli interventi di apertura spazio alle testimonianze aziendali: il caso Dyloan 4.0 con Luigi Di Marcoberardino, direttore generale Dyloan; il caso Aptar 4.0 con Riccardo De Luca, Global Director Aptar Information Systems; "Il caso TrabocchiMOB per la mobilità turistica sostenibile" con Alfonso Di Fonzo, presidente del Polo Inoltra, e Carlo Ricci, direttore del Gal 'Costa dei Trabocchi'.

A chiudere i lavori saranno Fabrizio Gea il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca. (ANSA).