Expo Dubai:Imprudente,in vetrina Abruzzo regione Benessere

(ANSA) - DUBAI, 08 FEB - "C'è un nesso profondo tra ambiente, storia e cultura, e agrifood di qualità in una regione conosciuta come la Regione verde d'Europa. Un territorio che vanta una alta qualità della vita, aspetto che vuole essere enfatizzata dal nostro progetto multidisciplinare Abruzzo regione del Benessere". È il commento di Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale abruzzese con delega all'Agricoltura e al'Ambiente, nel corso della seconda giornata di "Abruzzo sostenibile nell'agrifood", all'Expo di Dubai 2020 che per tutta la settimana presenterà nella vetrina mondiale circa 120 eccellenze enogastronomiche.

In una conferenza stampa all'hotel Hilton a Dubai, sono state presentate "l'arte della falconeria abruzzese, classica e moderna, praticata in scenari mozzafiato, da far conoscere ai Paesi Arabi dove si contano decine di migliaia di praticanti e appassionati, il lancio del nuovo brand comunicativo 'Paesaggi Culturali', che racchiude le bellezze, la tradizione e la forza del territorio abruzzese, e l'ippovia del Parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, la più lunga d'Europa, i cui primi tratti saranno aperti al pubblico in estate".

La 'spedizione' a Dubai è promossa dalla Regione Abruzzo ed è curata, nel ruolo di braccio operativo dall'Ente regionale della missione, dall'Azienda regionale attività produttive (Arap). "Il nuovo brand del parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga - ha spiegato ancora Imprudente -coniuga l'essenza della nostra terra, la sua bellezza naturale e i suoi valori culturali, in linea con l'immagine che vogliamo affermare nel mondo, a partire da qui a Dubai, della nostra regione, ovvero una terra sostenibile e dinamica, con una grande tradizione e una grande comunità. Una terra difficile che ha subito terremoti devastanti nel corso dei secoli, ma che si è sempre risollevata, mostrando grande resilienza. Una regione che vanta una alta qualità della vita, aspetto che vuole essere enfatizzata dal nostro progetto multidisciplinare Abruzzo regione del Benessere - ha concluso il vice presidente della Regione.

Nell’evento odierno sono intervenuti anche il consigliere regionale e componente dell’ufficio di presidenza, Sabrina Bocchino, il presidente di Arap, Giuseppe Savini, il direttore generale di Arap, Antonio Morgante, il presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra, e il presidente regionale di Italia Nostra, Paola di Felice, direttore emerito del polo museale di Teramo. Presente anche Valeria Di Santo Della Penna, consigliera Cram, ambasciatrice degli abruzzesi negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi del Golfo e portabandiera della comunità italiana a Dubai. Bocchino, arrivata ieri a Dubai in rappresentanza del consiglio regionale, ha evidenziato “come affermare un marchio a livello internazionale incentrato sull’Abruzzo regione verde d’Europa e ricco di storia, porti valore aggiunto al nostro sistema economico. Non tutti sanno che nostre città come Chieti e Vasto sono più antiche di Roma”. (ANSA).