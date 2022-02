Expo Dubai: Abruzzo presenta la tradizione nella falconeria

(ANSA) - DUBAI, 08 FEB - L'arte della falconeria abruzzese, classica e moderna, praticata in scenari mozzafiato, da far conoscere ai Paesi Arabi dove si contano decine di migliaia di praticanti e appassionati, è stata protagonista nella seconda giornata di "Abruzzo sostenibile nell'agrifood", che per tutta la settimana che nell'ambito di Expo 2020 Dubai presenta circa 120 eccellenze enogastronomiche prodotte da 22 imprese della regione abruzzese. In conferenza stampa all'hotel Hilton di Dubai, è stato sottolineato "il nesso profondo tra qualità ambientale, storia e cultura, e agrifood di qualità" in una regione conosciuta come la regione verde d'Europa.

Tra i momenti più apprezzati dalla stampa internazionale e operatori turistici presenti, la proiezione del video illustrato dal falconiere Maurizio Raggio: le bellezze d'Abruzzo dal punto di vista di un rapace, in volo dal ponte del mare di Pescara, alla fortezza di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

"La falconeria - ha spiegato Raggio - vanta in Abruzzo una solida tradizione, sia nella sua versione classica che in quella moderna, e questo può rappresentare un ottimo biglietto da visita nei paesi arabi, e qui a Dubai, in particolar modo, dove sono migliaia gli operatori e praticanti, e dove esiste anche un ospedale veterinario specializzato. Una pratica che in Abruzzo si coniuga con paesaggi meravigliosi, tenuto conto che è una regione che può essere attraversata, in poco tempo, dalla montagna al mare, secondo i ritmi del turismo lento che consente di assaporare il territorio". (ANSA).