Tpl: sindacati a Tua, nessuna comunicazione bando interinali

(ANSA) - PESCARA, 07 FEB - "A chiarimento di quanto emerso nella conferenza stampa tenuta oggi dal presidente Giuliante e delle comunicazioni inviate circa le assunzioni di solo personale con apprendistato professionalizzante della società TUA precisiamo che le scriventi, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna comunicazione, nemmeno informale, di bandi di reclutamento per altre tipologie contrattuali se non quelle pubblicate sul sito di TUA". A spiegarlo sono i reppresentanti dei sindacati trasporti Filt Cgil Abruzzo Molise, Fit Cisl Abruzzo Molise, Uiltrasporti Abruzzo e Faisa Cisal Abruzzo, secondo i quali "il concorso per l'assunzione di autisti attraverso il solo contratto di apprendistato professionalizzante precluderebbe a chi ha più di 29 anni e a chi ha già lavorato come autista in qualsiasi azienda di trasporto pubblico (a prescindere dall'età), di poter partecipare a detto concorso pubblico".

I sindacati, nell'annunciare per mercoledì una conferenza stampa sull'argomento, hanno inviato "a corredo di una informazione corretta", "gli accordi e la documentazione che è intercorsa con la società da cui si evince che gli accordi presi riguardano esclusivamente l'apprendistato professionalizzante".

"I desiderata aziendali circa la sterilizzazione del salario aziendale a tutte le tipologie contrattuali - concludono i sindacati - non sono esaudibili dalle scriventi per le ragioni già esposte nel precedente comunicato stampa". (ANSA).