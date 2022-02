Expo Dubai:Morgante(Arap),a Dubai per aumentare presenza Abruzzo

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - Negli Emirati "esistono prodotti italiani e abruzzesi ma non nella giusta quantità" e con la settimana di 'Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood', in programma da oggi fino all'11 febbraio nell'ambito della partecipazione della regione all'Expo 2020 Dubai, "faremo eventi per aumentare la presenza abruzzese a Dubai e non solo". Lo ha dichiarato Antonio Morgante, direttore generale Arap Abruzzo, in conferenza stampa a Dubai, sottolineando come "essendo fatto di realtà imprenditoriali piccole, l'Abruzzo ha bisogno che anche la parte pubblica aiuti a fare gruppo e a esportare".

In questa settimana, "faremo eventi B2B e B2C tradizionali, ma anche usando le opportunità di oggi" con la presenza di influencer e con "una serie di masterclass", ha detto Morgante.

La settimana promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall'assessorato all'Agricoltura, e curata da Arap, è caratterizzata da eventi ed iniziative per presentare al mondo 22 imprese del comparto enogastronomico con 120 prodotti, dallo zafferano al tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca e pasticceria. (ANSA).