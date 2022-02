Calcio, serie C, Pescara riceve il Gubbio, Teramo Lucchese

(ANSA) - PESCARA, 05 FEB - Prosegue il tour de force per le abruzzesi di serie C. Domani si scende in campo infatti per disputare la terza gara in otto giorni. Entrambe in casa le due abruzzesi. Il Pescara ospiterà il Gubbio. Il Teramo se la vedrà al "Bonolis" con la Lucchese. Buone notizie nel Pescara dove resta un solo calciatore positivo. Auteri avrà in pratica l'organico quasi a disposizione al gran completo. "De Risio è positivo e oltre a lui non c'è Memushaj per un problema alla caviglia, per il resto sono tutti disponibili. Nella gara con la Carrarese diverse cose non mi sono piaciute così come l'atteggiamento della cattiveria e della voglia di vincere.

Dobbiamo acquisire consapevolezza, ma è tutto resettato e ma quello che conta è la mentalità. Per questo mi aspetto un Pescara affamato. Se perdiamo di intensità diventiamo una squadra diversa".

Sull'avversario di turno il tecnico pescarese ha aggiunto: "Il Gubbio è una squadra fisica e strutturata diversa dalla Carrarese, ma che ha un impatto fisico sulle gare che all'andata ci ha messo anche in difficoltà. Gli avversari si assomigliano molto è quello che fa la differenza è la mentalità". A Teramo Guidi si gioca la panchina. Dopo due sconfitte di fila, il trainer biancorosso non può permettersi passi falsi con la squadra in piena zona play out. D'obbligo la vittoria. (ANSA).