A Lanciano l'Accademia delle arti sceniche e teatrali

(ANSA) - LANCIANO, 04 FEB - Presentata oggi al Comune di Lanciano la costituzione dell'Accademia delle Arti Sceniche e Teatrali "Fedele Fenaroli". Si tratta di un progetto ambizioso, unico in Abruzzo e centro Italia, elaborato dall'assessore alla Cultura Danilo Ranieri, con la collaborazione del regista e attore cinematografico Pierluigi Di Lallo. La Regione ha finanziato l'idea con 30 mila euro. "L'Accademia - dice Ranieri - ha l'intento di formare figure, anche tecniche, nel campo della cinematografia e del teatro con corsi biennali rivolti a giovani diplomati o con laurea, fascia di età 19-29 anni, che normalmente lasciano Lanciano per andare a studiare e lavorare.

Vogliamo creare un centro di produzione culturale a partire dall'autunno".

Il laboratorio professionale vuole formare attori, cantanti, danzatori, doppiatori, sceneggiatori, fotografi di scena, registi, macchinisti, dizione, movimento scenico, recitazione, Stand-up comedy; e attrarre studenti dalle regioni limitrofe.

"L'operazione è importante e ambiziosa - dice il sindaco Filippo Paoloni - oltre che di fondamentale importanza per l'elevazione culturale, sociale e benessere dei cittadini". Per il regista Di Lallo "Lanciano deve crederci con passione, è il suo futuro.

Bisogna portare professionisti e creare indotto e sinergie". Per l'assessore regionale Nicola Campitelli "l'Accademia può essere sensibilizzata anche sulle tematiche ambientali, utilizzando materiale di riciclo e a km zero". (ANSA).