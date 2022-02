Expò Dubai: CCIA Gran Sasso fa pieno di contatti esteri

(ANSA) - TERAMO, 03 FEB - "Riportiamo una cassetta degli attrezzi bella piena, utile ai nostri associati", così Antonella Ballone presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia (L'Aquila e Teramo) al ritorno dall'apertura dell'area Abruzzo nel padiglione Italia all'Expo di Dubai. La missione ha raccolto dati e indicazioni per implementare il database dello sportello EEN (European Enterprise Network). Lo sportello promuove bandi per l'erogazione di contribuiti economici a sostegno delle attività all'estero per le imprese iscritte (83mila circa tra Teramo e L'Aquila).

"Il viaggio è stato utile a consolidare i rapporti commerciali già esistenti , ma anche a crearne degli altri- dice Ballone - oltre all'export della componentistica auto e delle apparecchiature in generale, è emersa una richiesta di produzione a più elevato contenuto tecnologico, come l'intelligenza artificiale, a cui le nostre aziende possono rispondere. Anche le ceramiche e la gioielleria hanno fatto colpo, segno che il mercato del lusso e dell'artigianato tradizionale sono settori merceologici esportabili nei mercati del Medio Oriente. I contatti diretti tra aziende nel padiglione Italia e la rete, formata da istituzioni politiche, agenzie regionali, camere di commercio e università, sono mezzi efficaci per promuovere in maniera sinergica e integrata la regione Abruzzo. La Camera farà degli speciali focus su quell'area, per trasmettere alle imprese locali tutti i dati e i contatti raccolti sul territorio. Numerosi sono stati gli incontri istituzionali: la Camera di Commercio Italiana a Dubai, il Console Generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, alti funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico locale e Paolo Glisenti commissario generale Italia per Expo Dubai. Siamo soddisfatti di questo nuovo approccio di sistema, politico-istituzionale, in atto per la missione di Dubai e siamo certi che porterà beneficio alle aziende iscritte alla Camera", conclude Ballone. (ANSA).