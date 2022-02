Attori - guide turistiche, palcoscenico è Scenario Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 02 FEB - Tre percorsi (Snow tour, Bike tour e Foliage) per pedalare e camminare, tra colori, profumi e borghi nel cuore del Parco regionale Sirente Velino, con volti noti di cinema, teatro e tv come testimonial, uniti nell'associazione 'Sciattori'. Gli attori, come sul palco o sul set, racconteranno storie e bellezze di un territorio unico, rendendo l'avventore protagonista dello "Scenario Abruzzo". Il progetto, realizzato grazie al Bando per il turismo esperienziale della Fondazione Carispaq, è stato presentato all'Auditorium del Parco dell'Aquila.

Scenarioabruzzo.it è il sito che diventerà collettore di foto e video dei turisti nei percorsi. Animatori del progetto: Bike99 (capofila), Sciattori e il Parco Sirente Velino, con partner Aics Abruzzo, l'asd Zero Limits, Vallelonga Bike e Insieme. A illustrare il progetto Alessandro Celi (Bike 99), l'attore Roberto Ciufoli, presidente Sciattori, e il coordinatore Antonello Liberatore. Presenti il segretario della Fondazione Carispaq David Iagnemma, il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, assessore con delega ad Agricoltura e Parchi, e Guido Quintino Liris, con delega alle Aree interne e Sport, gli assessori del Comune dell'Aquila Fabrizia Aquilio (turismo) e Vito Colonna (Sport), il presidente del Parco Francesco D'Amore, il direttore Iginio Chiuchiarelli. Presenti gli attori Simone Colombari, Max Paiella, Giorgio Borghetti, Lavinia Biagi, Paolo Gasparini, Jonis Bascir, Roberta Beta.

"Questo è uno dei 13 progetti finanziati su oltre 40 - ha detto Iagnemma - E' stato già questo un segno di grande vivacità. Questi bellissimi pacchetti possono essere il primo passo per nuove iniziative nella stessa direzione". "I protagonisti non saremo noi sciattori, ma l'Abruzzo - ha detto Ciufoli - A noi il piacere, l'onore e l'onere di raccontare le bellezze che esistono, trasmettendo emozioni, accompagnando i partecipanti lungo l'itinerario come sul palcoscenico naturale di questa terra". "Abbiamo adottato questa iniziativa per la sua concretezza - ha detto D'Amore - Questo progetto è un modello di progetto di rete che va nella direzione della nostra candidatura alla Carta europea del turismo sostenibile". (ANSA).