Expo: Marsilio, missione utile per future collaborazioni Eau

(ANSA) - PESCARA, 01 FEB - La missione della Regione Abruzzo a Dubai "è stata molto utile" nelle prospettive di future collaborazioni con gli Emirati Arabi Uniti, "è altrettanto utile sarà la prossima spedizione dedicata specificamente all'agroalimentare" in programma la prossima settimana. Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (FdI) a margine della sua visita al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Come regione, "abbiamo voluto accompagnare la presenza" all'esposizione universale "con momenti di incontro concreto" fuori Expo, ha spiegato Marsilio. In questi giorni "abbiamo portato le Camere di commercio, nelle prossime settimane saranno presenti altri operatori e aziende che verranno accompagnate dalla nostra agenzia dello sviluppo e dalle agenzie regionali per le attività produttive, quelle che governano i consorzi industriali. Questo sia per cercare di capire quali sono i mercati futuri, su dove direzionare gli sforzi e gli investimenti, e sia per conoscere meglio il territorio e sfruttare le opportunità che questo Paese può offrire. Ieri ci siamo visti non soltanto con le autorità dei ministeri per stringere rapporti e capire quali sono le loro richieste, ma anche con la Camera di Commercio italiana negli Emirati, che costituisce una piattaforma di approdo per le imprese italiane che vogliano venire in questo territorio per esportare e lavorare", ha sottolineato. (ANSA).