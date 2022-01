Teatro: domani a Pescara in scena 'Destinatario Sconosciuto'

(ANSA) - PESCARA, 29 GEN - Il teatro Gianni Cordova di Pescara ospiterà domani alle 18.30 "Destinatario Sconosciuto", spettacolo liberamente tratto dall'omonimo libro di Kressmann Taylor. Lo spettacolo è curato da Franco Mannella e Mario Massari. "È uno spettacolo teatrale che abbiamo messo in piedi da questo romanzo della Taylor che racconta il rapporto epistolare che prende spunto da delle lettere originali tra un americano ebreo e un tedesco che sono soci in affari. L'amicizia tra i due - spiega Mario Massari regista e attore dello spettacolo - inizia a incrinarsi e poi si rompe quando il tedesco torna in Germania per aderire alle idee del Nazionalsocialismo. Il racconto è del 1938 e con queste lettere si evince la forza evocativa e quello che poi è stato il Nazismo. Quello della Taylor è stato un romanzo premonitore, essendo proprio del 1938. Lo spettacolo - aggiunge Massari - ha debuttato già nel teatro di Pratola Peligna. Dopo lo spettacolo di domani a Pescara, martedì 1 febbraio saremo ospiti a Pianella dove incontreremo anche i ragazzi delle scuole". (ANSA).