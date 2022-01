Calcio: campione del Mondo '86 Pasculli è tecnico Lanciano

(ANSA) - LANCIANO, 29 GEN - L'argentino Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo 1986 con la nazionale guidata da Diego Armando Maradona, è il nuovo allenatore del Lanciano 1920. A 62 anni, l'ex attaccante che vanta centinaia di presenze in serie A, si rimette in gioco nel campionato di Eccellenza Abruzzo.

Ieri l'ex punta del Lecce ha diretto il primo allenamento della sua nuova squadra. Esordirà in panchina domani nella gara con la Torrese. "Lanciano è una piazza importante - ha detto il neo tecnico -. Dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere un obiettivo importante". (ANSA).