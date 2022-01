Terremoto: Legnini, bene proroga sospensione mutui

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - "La decisione di sospendere anche per il 2022 le rate dei mutui sugli immobili danneggiati dal terremoto del Centro Italia è un sollievo per moltissimi cittadini ed imprenditori che ancora affrontano grandi difficoltà ad uscire dalla crisi innescata dal sisma di cinque anni fa, ed aggravata dalla pandemia": è quanto ha detto il commissario straordinario, Giovanni Legnini, per la proroga della sospensione dei mutui su abitazioni e impianti produttivi ancora inagibili, prevista dal Decreto Sostegni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Legnini ha così ringraziato "per la sensibilità dimostrata il presidente del Consiglio e il governo, così come l'Associazione bancaria, che ha condiviso e sostenuto la richiesta di una proroga della moratoria di cui ci siamo fatti portavoce, raccogliendo la forte preoccupazione della popolazione del cratere". "Mi auguro - ha aggiunto Legnini - che nel Decreto Milleproroghe che il Parlamento dovrà convertire in legge possa trovare spazio la conferma delle altre misure ancora necessarie, evidenziate nel corso dell'audizione in Parlamento, a cominciare dalla sospensione delle rate dei mutui contratti dai Comuni".

