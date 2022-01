Sciopero infermieri 'manca personale, penalizzata assistenza'

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Anche a Pescara, come in diverse città italiane, questa mattina infermieri e operatori socio sanitari hanno manifestato nell'ambito dello sciopero nazionale organizzato dal sindacato delle professioni infermieristiche Nursind. Nel capoluogo adriatico, davanti alla sede dell'assessorato regionale alla Salute, hanno partecipato al sit-in infermieri e Oss giunti da tutta la regione. "Il personale c'è, ma non è sufficiente - ha detto Antonio Argentini, segretario provinciale Nursind Pescara - e l'augurio è che il Governo provveda alle assunzioni. Noi denunciamo oggi, però, una certa carenza di personale anche degli Oss. Molti operatori sono ammalati e questo crea altri problemi. Il demansionamento è uno degli altri problemi che denunciamo.

Mancano Oss e molti infermieri devono fare lavori che potrebbero eseguire altre figure, penalizzando proprio l'assistenza sanitaria". "Dopo due anni di pandemia siamo allo stremo, soprattutto per la mancanza di personale - ha aggiunto Andrea Liberatore, segretario regionale Nursind - e questa cronica mancanza di personale con la pandemia si è acuita e oggi chi lavora deve fare straordinari e rinunciare a ferie e riposi, con la conseguenza di non poter garantire un'adeguata assistenza".

