Cisl Fp Abruzzo Molise, Mennucci confermato alla guida

(ANSA) - PESCARA, 27 GEN - Il terzo Congresso Interregionale della CISL FP Abruzzo Molise, svoltosi ieri a Francavilla al Mare (Chieti), ha confermato Vincenzo Mennucci alla guida del sindacato dei lavoratori del Pubblico Impiego. "Esserci per innovare la PA - lavoro, competenze e partecipazione" è il titolo del Congresso che ha visto la presenza di oltre 150 partecipanti tra delegati e invitati, in rappresentanza dei lavoratori abruzzesi e molisani della sanità pubblica e privata, delle funzioni centrali, delle autonomie locali e del terzo settore. Ai lavori, aperti dalla relazione del segretario generale CISL FP Abruzzo Molise Vincenzo Mennucci, sono intervenuti il segretario nazionale CISL FP Franco Berardi e il segretario della USI Cisl Abruzzo Molise, Michele Tosches.

Il Congresso ha posto l'accento sulle condizioni critiche in cui operano da oltre 23 mesi infermieri, operatori socio-sanitari e tutto il personale impegnato nell'emergenza. Il dibattito congressuale si è sviluppato sulle tematiche principali del pubblico impiego quali taglio delle cure, mancata formazione del personale, mancato ricambio generazionale, errata riforma delle province, mancata digitalizzazione della pubblica amministrazione, mancato riconoscimento alla Polizia locale e provinciale. "Scelte queste che, hanno contribuito solo all'arretramento delle Istituzioni dai territori e influito negativamente sulla qualità e sulla quantità dei servizi alla collettività". Vincenzo Mennucci ha evidenziato l'importanza di rilanciare l'attività sindacale, "siamo chiamati ad esercitare il nostro mandato, consapevoli del senso di responsabilità attribuitoci; un senso di responsabilità che non ci esime dall'esercitare un ruolo autorevole, forte e deciso quando si tratta di far valere i bisogni delle persone che si affidano a noi ogni giorno" - ha continuato - Le persone che rappresentiamo, chi mette il proprio volto e la propria professionalità a sostegno e difesa dei servizi pubblici per i cittadini, in un momento di grandissimo bisogno come questo, lo fa semplicemente per fare la differenza nella vita degli altri".

