Truffa Inps: i destinatari delle misure cautelari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GEN - I destinatari delle misure restrittive nell'ambito dell'operazione Naspi eseguita questa mattina dai Carabinieri in Molise e Abruzzo sono tre commercialisti di Venafro (Isernia) e San Salvo (Chieti), un consulente legale di Trivento (Campobasso) e due imprenditori di Trivento e Roccavivara (Campobasso), soci o amministratori di alcune delle società coinvolte. 53 invece complessivamente le persone denunciate.

Oltre ai sei considerati gli ideatori della truffa ci sono anche 45 lavoratori fittizi, un medico del lavoro e un responsabile di Caf. Sette le società coinvolte, 4 in provincia di Campobasso e 3 in quella di Isernia. Ci sono poi altre sei società coinvolte per false fatturazioni, sono molisane e in un caso della provincia di Caserta. (ANSA).