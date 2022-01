Truffa Inps, assunzioni finte per intascare disoccupazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GEN - Avevano messo in piedi un'associazione a delinquere per poter truffare l'Inps attraverso falsi contratti di lavoro grazie ai quali poi incassavano le indennità di disoccupazione. E' la truffa scoperta al termine dell'inchiesta "Naspi", portata avanti dal 2018 dalla Procura di Campobasso insieme ai Carabinieri del Nucleo operativo del capoluogo e a quelli dell'Ispettorato del lavoro. L'indagine ha portato all'esecuzione di sei misure cautelari con l'obbligo di dimora, chieste dalla Procura e concesse dal Gip, e al sequestro di denaro e beni immobili per 300mila euro, a tanto ammonta la cifra secondo gli investigatori sottratta all'Inps. I destinatari delle misure restrittive sono tre commercialisti, un consulente legale e due imprenditori.

Sono 53 le persone denunciate. Sette le società coinvolte, 4 in provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia. Tra i comuni nei quali sono state eseguite le misure cautelari ci sono Trivento e Roccavivara (Campobasso).

L'inchiesta è partita da una segnalazione della Direzione regionale dell'Inps che aveva riscontrato anomalie nelle pratiche di disoccupazione per una cinquantina di lavoratori dipendenti delle società poi coinvolte nelle indagini. I dettagli dell'inchiesta sono stati resi noti in conferenza stampa al Comando provinciale dei Carabinieri, tenuta dal procuratore Nicola D'Angelo, dal comandante provinciale dei Carabinieri, Luigi Dellegrazie, e dal direttore regionale vicario dell'Inps Fabrizio Giorgilli.

Al termine delle indagini è emerso che per richiedere all'Inps le indennità di disoccupazione non dovute era stata creata una rete di società, di fatto non operanti, utilizzate per assumere e licenziare dipendenti per i quali poi veniva richiesta l'indennità assistenziale.

Tra i 53 indagati ci sono numerosi dipendenti delle società coinvolte. La posizione di alcuni di loro è oggetto di accertamenti, essendo emerso che in alcuni casi sono stati utilizzati i nomi di persone estranee alla truffa.

Tra le accuse contestate, oltre all'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'Inps, ci sono anche falsità ideologica e falsità materiale aggravata e continuata.

