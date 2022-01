Scuola: Maior, liceo scientifico per Transizione ecologica

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - Il Maior di Pescara è l'unico Liceo Scientifico quadriennale per la Transizione Digitale ed Ecologica in Abruzzo e sarà attivo già a settembre: il nuovo percorso scolastico è frutto di un progetto ideato dalla Snam, uno dei principali operatori mondiali di infrastrutture energetiche, e dal consorzio Elis, a cui aderiscono oltre 100 imprese e 4 università: il Politecnico di Milano, la Bocconi, l'università di Padova e l'università Tor Vergata.

"Siamo orgogliosi che il Maior - spiega la presidente Federica Chiavaroli - sia tra i 28 Licei italiani che partecipa alla rete coordinata dal consorzio Elis e dalla Snam, per attivare già a settembre il nuovo Liceo Scientifico quadriennale Ted (Transizione Ecologica e Digitale). Si tratta di un Liceo Scientifico che coniuga la tradizione umanistico-scientifica con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti per poter essere i protagonisti di quella transizione digitale ed ecologica, che stiamo vivendo e vivremo sempre di più nei prossimi decenni, in linea con gli obiettivi del Pnrr. Questo percorso offre inoltre la possibilità di allinearci agli standard europei, consentendo agli studenti di accorciare le distanze con l'università e il mondo del lavoro, con il supporto operativo di una rete tra scuole, università e imprese per sostenere i giovani nel loro percorso di studio e sviluppo personale".

Il nuovo Liceo quadriennale per la Transizione Ecologica e Digitale è stato approvato dal Miur e dall'Ufficio scolastico regionale, partirà da settembre e si aggiunge alla vasta offerta formativa del Maior, che comprende una serie di indirizzi: il Liceo Scientifico tradizionale, il Liceo Classico, il Liceo delle Scienze umane e il Liceo delle Scienze Umane Giuridico-Economico ad indirizzo Sportivo. (ANSA).