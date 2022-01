Zes Abruzzo: Strever,ritardi per poche certezze burocratiche

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - "Da circa quattro anni in Italia è stata approvata la norma primaria che ha istituito le zone economiche speciali, nelle regioni meridionali, Abruzzo compreso e, a tutt'oggi, non risulta che ci sia ancora un progetto in cantiere. Probabilmente c'è ancora poca chiarezza o poche certezze nelle procedure autorizzative/attuative". Così' è intervenuto Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara al covegno sulla Zes.

Rivolgendosi al commissario Mauro Miccio ha poi spiegato che "in Italia capita spesso che processi legislativi, pur se pensati bene, finiscano spesso su un binario morto, ma per colpa di chi? A me vien da pensare che quando nel nostro paese si legifera, volutamente le norme primarie rimandino ad una serie di decreti attuativi e chiarimenti legislativi ad atti che restano "vaganti" per lunghi periodi, proprio come in questo caso, non consentendo una attuazione efficace del pensiero del legislatore primario. Ci sono voluti sostanzialmente anni per poter mettere a disposizione delle imprese l'unico strumento di incentivazione previsto, vale a dire il credito di imposta sugli investimenti: all'inizio si è discusso molto se l'incentivo dovesse essere automatico oppure approvato dal comitato di indirizzo della Zes".

"Anche sulla semplificazione si è balbettato a lungo, sino a mettere in campo lo strumento dell' autorizzazione unica soltanto nel corso del 2021 e, per quanto riguarda, la governance delle zone economiche speciali, sembra che ci siano ancora zone d'ombre. Insomma, caro commissario, mi verrebbe da pensare che la gigantesca burocrazia, forse voluta, e la fuga dalle responsabilità dei dirigenti pubblici, stiano rendendo il nostro paese assolutamente non compatibile con i ritmi della società digitale dei nostri tempi. Però io sono un malato di ottimismo ed ho sempre avuto fiducia nel nostro paese. In questo caso ho cercato ed incontrato il commissario straordinario di governo per la ZES, il Prof Mauro Miccio, che ringrazio per la volontà e l'impegno che sta dimostrando nel voler dare certezze a chi sia interessato ad investire in Abruzzo", ha concluso.

(ANSA).