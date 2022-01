Esibisce green pass amica e si dichiara no vax, denunciata

(ANSA) - LANCIANO, 21 GEN - Una ragazza di 20 anni di Lanciano è stata denunciata dai carabinieri di Fossacesia per sostituzione di persona per aver esibito il green pass risultato essere di una sua amica. Il controllo dei militari sui green pass dei clienti e del titolare è avvenuto in un bar. La ragazza ha infatti esibito il QR code-green pass attestante la vaccinazione ma dal suo documento di identità, i carabinieri hanno riscontrato che le generalità erano diverse da quelle del QR code-green pass. Dinanzi alle richieste di chiarimento dei militari, la ragazza si è dichiarata NoVax dicendo di aver esibito il green pass di una sua amica, nei cui confronti sono state subito avviate le indagini. La ragazza è stata alla Procura della Repubblica di Lanciano per sostituzione di persona, sanzionata perché era entrata in un locale pubblico senza green pass così come il titolare del bar che aveva omesso di controllare il possesso dei greenpass agli avventori del locale. (ANSA).