Trasporto: presidente Tua replica a critiche sindacati

(ANSA) - PESCARA, 20 GEN - "Chiediamo che l'incontro, che siamo certi che Marsilio concederà, avvenga in contraddittorio, alla presenza del management della Tua". Così il presidente della società unica del trasporto abruzzese, Gianfranco Giuliante, a proposito delle polemiche sollevate dai sindacati, secondo i quali sarebbero a rischio "servizi e lavoro".

Giuliante sottolinea che "il piano programma prevede un timing per il quale entro il mese di gennaio vengano fatti i bandi per l'apprendistato. Entro il 31 gennaio - assicura il presidente - il bando sarà pubblicato. Per quanto riguarda gli interinali - aggiunge - noi abbiamo fatto un incontro con i sindacati e abbiamo chiesto di poter fare un ulteriore bando alle stesse condizioni di quello dell'apprendistato. Abbiamo pronto anche questo bando, ma non possiamo pubblicarlo perché c'è il diniego dei sindacati, che non hanno inteso fare l'accordo".

Per quanto riguarda i numeri dei dipendenti illustrati dai sindacati, secondo i quali la forza lavoro è passata "dai 1.620 dipendenti del 2015 a poco meno di 1.300 di oggi", Giuliante sottolinea che "la Tua non ha licenziato mai nessuno: la differenza tra 1.600 e 1.300 - spiega il presidente - fa riferimento a chi è andato in pensione e a chi è stato trasferito in Sangritana. I bandi in questione servono proprio per compensare le posizioni di chi è andato in pensione".

"Riteniamo, ma forse ci sbagliamo, che sia l'unico caso in Italia in cui la proposta di un'azienda di fare un bando per assunzioni nel settore del trasporto pubblico viene bocciato dai sindacati", conclude Giuliante, ribadendo di essere "contento di poter esplicitare tali elementi in contraddittorio, alla presenza del governatore Marsilio". (ANSA).