Turismo, ecco App 'Quilaquila', guida virtuale al capoluogo

(ANSA) - L'AQUILA, 19 GEN - E' operativa l'app del portale del Comune dell'Aquila dedicato al turismo, www.quilaquila.it.

Si tratta di un'app sviluppata su sistemi Android ed iOS ed è scaricabile direttamente dagli Store Google ed Apple, digitando la parola chiave QUILAQUILA. Lo fa sapere con una nota l'assessore comunale al Turismo Fabrizia Aquilio. Il sistema si presenta come un vero e proprio assistente virtuale del turista, i contenuti presenti sono sincronizzati automaticamente con il sito web https://quilaquila.it e con i tre totem multimediali già installati nel centro città. Al suo interno saranno disponibili schede con descrizioni e immagini delle principali attrazioni turistiche del territorio, arricchite da contenuti multimediali (audio/video guide), accessibili scansionando i qr-code presenti all'ingresso dei luoghi di interesse. Tramite le sezioni "Dove Mangiare" e "Dove Dormire" sarà dato uno spazio di visibilità alle attività commerciali che ne faranno richiesta; queste, inoltre, tramite un account personalizzato, potranno gestire il proprio negozio virtuale ed interagire in maniera semplice ed intuitiva con il cliente.

"Prosegue l'attività del Comune finalizzata a rendere l'immagine della città e del territorio sempre più d'interesse nei confronti dei potenziali visitatori - spiega l'assessore Aquilio - l'app del turismo, direttamente collegata al sito comunale dedicato alla materia, ha l'obiettivo di essere punto di riferimento completo per chi vorrà venirci a trovare, sia per quanto riguarda i percorsi storico-artistici sia per la ristorazione e la ricettività sia per essere informato sugli eventi che si tengono in città". (ANSA).