Rigopiano: soccorritore, immagini strazianti, incubo ritorna

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - Oggi martedì 18 gennaio ricorre il quinto anniversario della valanga che travolse e distrusse l'Hotel Rigopiano e che costò la vita a 29 persone. Questo pomeriggio alle 15 si terrà una cerimonia a cui parteciperanno i parenti delle vittime. Proprio nelle ultime ore il Procuratore della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli aveva assicurato un calendario di udienze serrato per arrivare ad una sentenza in tempi brevi. A ricordare la tragedia del 18 gennaio del 2017 è Fabio Pellegrini, 47 anni, di Loreto Aprutino, fra i primi ad arrivare con ai piedi un paio di sci quel giorno sul luogo del disastro: "Ero qui quella notte e ricordo delle immagini strazianti che non avrei mai voluto vedere. Quelle immagini ritornano spesso e non solo in questi giorni. Il mio pensiero va a quella notte e a quei giorni e ai familiari delle 29 vittime.

Con Giampiero Parete (uno dei superstiti) è nata una bella amicizia ma anche con altri. Queste persone vogliono giustizia, vogliono sapere quello che è accaduto ed è dura per loro dover convivere ogni giorno con questo dolore". (ANSA).