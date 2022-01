Covid: Sospiri,fatto poco per partite Iva,ora pensare a loro

(ANSA) - PESCARA, 18 GEN - "Non abbiamo fatto abbastanza per le partite Iva". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri durante il bilancio dell'attività dell'assemblea nel 2021. "Ci siamo adoperati a supportare categorie economiche che fanno presenza, che hanno corpi intermedi che li difendono, sindacati ecc: ma c'è una massa di lavoratori senza cassa integrazione che sono in difficoltà, perchè se fornitori o professionisti non ti pagano, c'è poco sa fare. Qualcosa abbiamo fatto con il Fondo Perduto, ma spero che nel 2022 si possa fare di più per queste categorie", ha (ANSA).