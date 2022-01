Barista accoltellato a Pescara per rapina

(ANSA) - PESCARA, 15 GEN - Il titolare 50enne di un bar di Pescara Portanuova nella zona di Piazza Unione è stato accoltellato questa mattina intorno alle 7 nel corso di una rapina. Una volta scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo che è stato poi trasportato all'ospedale civile in ambulanza non in gravi condizioni per ferite ad una gamba e ad un labbro. Il malvivente è fuggito anche se è in corso la sua individuazione. L'aggredito è stato ascoltato in ospedale dagli agenti della Squadra Mobile che conducono le indagini. (ANSA).