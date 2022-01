Morto Sassoli, Marsilio 'l'Abruzzo perde un amico gentile'

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GEN - "Con la scomparsa di David Sassoli l'Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare, l'Italia intera perde un uomo che aveva onorato il Paese nelle più alte istituzioni europee.

Sentiremo la mancanza del suo tratto gentile e misurato, che ne facevano un amico sincero e un competitore leale. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla sua comunità politica cosi troppo presto privata del suo affetto, vanno le sincere e commosse condoglianze mie personali e della Giunta regionale che rappresento". Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulla morte del presidente del Parlamento europeo.

Anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha espresso il cordoglio "a nome della Municipalità aquilana e mio personale per la scomparsa del presidente David Sassoli. Fu tra coloro - scrive - che raccolsero l'invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità". (ANSA).