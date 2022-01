Covid: Marsilio, sistema non regge,stop tamponi asintomatici

(ANSA) - PESCARA, 05 GEN - "Ho chiesto ai ministri Gelmini e Speranza di poter smettere di fare tamponi a raffica sulle persone asintomatiche perché oggettivamente questo sistema non regge più in tutta Italia. Tutte le Regioni sono disperate. E' impossibile fare un tracciamento quando i casi sono milioni e nel giro di una settimana andrebbe tracciata quasi tutta la popolazione". Lo afferma il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell'Unità di crisi regionale, a proposito dell'incontro odierno tra Governo e Regioni.

"Stiamo cercando di incrementare al massimo possibile la capacità di vaccinazione - aggiunge - Il problema dei tamponi incide anche sulla vaccinazione. Non si è in grado di sostenere questa mole di casi positivi e di tracciamento e fare contestualmente la campagna vaccinale, gli screening. Oggi tutte le Regioni hanno sollevato questo problema, speriamo che questo dialogo sia servito ad aprire una riflessione nel Governo e con il Cts nazionale sulle regole, così da destinare risorse umane da attività oggi inutili e concentrarle dove c'è più bisogno".

(ANSA).