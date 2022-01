Covid: Marsilio, Abruzzo sarà gialla, ma rivedere parametri

(ANSA) - PESCARA, 05 GEN - L'Abruzzo andrà in zona gialla, "ma non fa sostanzialmente nessuna differenza, non cambia assolutamente nulla". Lo ha detto, al termine della riunione dell'Unità di crisi regionale, che si è svolta a Pescara, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, aggiungendo che, nel corso dell'incontro tra Governo e Regioni, è stato chiesto all'esecutivo di rivedere i parametri per la classificazione dei territori in aree di rischio colorate.

"Al Governo - spiega Marsilio - abbiamo chiesto anche di rivedere la classificazione dei casi in ospedale perché abbiamo una percentuale importante di persone che non vanno nelle strutture sanitarie a causa del Covid: ci vanno per altro, fanno il tampone di controllo, scoprono di essere positive e vengono poi conteggiate per le soglie Covid".

"Questo - osserva il presidente - è improprio, perché quel sistema che avevamo individuato come Regioni serve a valutare quanto il Covid impatti sugli ospedali, cioè le persone che finiscono in ospedale per colpa del Covid, non quelle che vengono scoperte casualmente e che sono asintomatiche". (ANSA).