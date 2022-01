Covid: a Pescara screening di massa scuole 8, 9 e 10 gennaio

(ANSA) - PESCARA, 05 GEN - Si svolgerà sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 gennaio lo screening di massa sulla popolazione scolastica pescarese per la ricerca di casi positivi al Covid-19, così da consentire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza.

Per gli istituti comprensivi 1, 4 e 6 le attività si svolgeranno sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, nella palestra della scuola media "Ugo Foscolo". Per i comprensivi 5, 10 e per le scuole paritarie, le attività si svolgeranno sempre sabato, nelle stesse fasce orarie, nella palestra della scuola media "Gabriele Rossetti". Per i comprensivi 2 e 7 lo screening si terrà domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, nella palestra della Foscolo, mentre per gli alunni dei comprensivi 3, 8 e 9 si svolgerà sempre domenica, nelle stesse fasce orarie, nella palestra della Rossetti. Per ogni comprensivo le attività si svolgeranno a distanza di un'ora così da evitare che si creino assembramenti.

Per quanto riguarda le scuole superiori lo screening, in base a quanto disposto da Asl ed Esercito, si svolgerà lunedì 10 gennaio, al liceo scientifico "Galilei". La mattina, dalle 9 alle 13, toccherà agli alunni del Galilei, dell'Istituto "Acerbo" del liceo "Marconi", dell'istituto "Misticoni-Bellisario", dell'istituto "Di Marzio - Michetti". Il pomeriggio agli studenti dell'istituto "Volta", del liceo classico "D'Annunzio", dello scientifico "Da Vinci", dell'alberghiero "De Cecco", dell'istituto "Manthonè" e di tutti gli istituti paritari. Gli orari precisi verranno comunicati dai dirigenti scolastici.

La tipologia di test usato sarà il tampone antigenico rapido nasale. L'adesione allo screening non è obbligatoria, ma il vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, invita genitori e studenti ad aderire per "far sì che il ritorno a scuola avvenga in sicurezza". (ANSA).