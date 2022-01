Anziano si perde e cade nel fiume, salvato dai carabinieri

(ANSA) - GIULIANOVA, 03 GEN - Si allontana di casa e, disorientato, finisce nel fiume Salinello, ma viene rintracciato e recuperato dai Carabinieri, che si buttano in acqua e gli salvano la vita. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri a Giulianova, è un 83enne del posto.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari dell'anziano, preoccupati dall'allontanamento dell'uomo, sofferente anche di patologie psichiche legate all'età. Sono subito scattate le ricerche da parte dei Carabinieri di Giulianova. L'area in cui si trovava l'83enne è stata individuata grazie alla localizzazione del telefono cellulare.

Una volta sul posto, udite le grida di aiuto dell'uomo, grazie alle torce i militari sono riusciti a individuarlo e si sono buttati in acqua per poi riportarlo a riva. Nel frattempo in zona sono arrivati anche Vigili del Fuoco e 118. Dopo le prime cure sul posto per ipotermia, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Teramo. (ANSA).