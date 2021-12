Terremoto: su 80mila edifici, interesse ricostruire 60mila

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Su 80 mila edifici danneggiati dai terremoti del 2016 e 2017, sono state presentate 60 mila manifestazioni di interesse a ricostruire. E' il dato definitivo fornito dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, stamani nel corso della conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sulla ricostruzione del Centro Italia. Legnini ha anche ricordato che "al momento sono stati presentati 21 mila progetti e che quindi ne mancano all'appello ancora 39mila e su questo dovremo intervenire con un'ordinanza precisa in cui si stabilirà il cronoprogramma della ricostruzione". Intanto i danni stimati "ammontano a 26 miliardi di euro, ad oggi abbiamo stanziati 14 miliardi che permettono una copertura sufficiente per diversi anni", ha sottolineato il commissario. Che ha anche fornito dati sulla ricostruzione privata: "Nel 2021 - ha detto - sono stati 5 mila i cantieri autorizzati, esattamente il doppio di quelli autorizzati nel 2020 e quasi la metà dei cantieri complessivamente autorizzati che sono 12 mila nell'intero cratere sismico". I cantieri ultimati, invece, nel 2021 "sono stati 2.185 e complessivamente ne sono stati ultimati quasi 6 mila che hanno permesso di riconsegnare circa 15 mila unità abitative ad altrettante famiglie", ha fatto sapere il commissario. Che ha aggiunto: "I cantieri attualmente aperti sono circa 6 mila e permetteranno di riconsegnare altri 15 mila unità immobiliari". Se tra i 20 mila edifici che non verranno ricostruiti ci dovessero essere degli immobili che impediscono la ricostruzione di altre abitazioni, il commissario ha ricordato che già è in vigore un'ordinanza che permette ai Comuni di decidere l'abbattimento degli "ostacoli". Un altro nodo affrontato in conferenza stampa è stato quello relativo alla sospensione dei mutui sugli edifici inagibili: "Purtroppo - ha detto Legnini - la misura richiesta della sospensione non ha trovato spazio nell'ultima legge di bilancio nonostante la questione fosse stata sottoposta alla commissione bilancio, ma sono fiducioso che sarà inserita nel testo Milleproroghe".

(ANSA).