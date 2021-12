Consiglio: Abruzzo; centrosinistra, bilancio illegittimo

(ANSA) - PESCARA, 28 DIC - "Il governo regionale di centrodestra presenta in aula un bilancio pieno di dubbi e privo di una reale e necessaria programmazione, nonostante la politica di rigore esercitata dalla Giunta di centrosinistra nei cinque anni di governo abbia lasciato in eredità una Regione sana e risorse in grado di continuare ad affrontare priorità e ad assicurare servizi essenziali". Lo afferma il gruppo di centrosinistra al Consiglio regionale dell'Abruzzo a proposito del documento in discussione.

In particolare, i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani e Marianna Scoccia dei gruppi Pd, Legnini Presidente, Gruppo misto e Abruzzo in Comune, parlano di "un'azione sempre più deludente, che non aiuta l'Abruzzo a risollevarsi dalla crisi portata dalla pandemia, nonostante le rimesse governative, i fondi statali, le economie di bilancio e i milioni a disposizione dell'esecutivo anche per il 2021/2022 e che per queste ragioni non può essere da noi avallata".

Dalla sanità al trasporto pubblico locale, dalle spese correnti alle spese di investimento e fino alle leggi Omnibus che "cannibalizzano le risorse che derivano dalla scadenza delle cartolarizzazioni" con il conseguente "mancato taglio delle imposte regionali per cittadini e imprese", il centrosinistra, carte e dati alla mano, esprime una posizione dura e articolata e si sofferma sulle "cifre e sulle vulnerabilità del documento".

"Alla luce della recente sentenza della Consulta - dicono i consiglieri - la Giunta regionale non ha adeguato il proprio piano di rientro dal disavanzo. Il piano di rientro deve essere adottato dall'Organo consiliare, previo parere del Collegio dei Revisori, e costituisce parte integrante del Bilancio di previsione. Dagli atti ricevuti in questi giorni, invece, di questo piano non vi è traccia alcuna". (ANSA).