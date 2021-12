Acqua: bilancio Sasi 2021, 11 mln di investimenti

(ANSA) - LANCIANO, 27 DIC - Il bilancio dell'attività 2021 della Sasi Spa di Lanciano si chiude in modo positivo e con un cospicuo risultato di esercizio, nonostante una diminuzione della tariffa del 2 per cento e il vertiginoso aumento del prezzo dell'energia elettrica. "Il merito - dice il presidente Gianfranco Basterebbe - va soprattutto all'aver strutturato e organizzato un servizio di recupero crediti. Abbiamo poi realizzato investimenti per oltre 11 milioni di euro, collaudato opere per circa 9 milioni e mezzo, oltre ad aver incrementato le immobilizzazioni in corso per 2 milioni e trecento mila euro".

Basterebbe ha inoltre sottolineato l'impegno negli interventi di ricerca delle perdite che ha portato a concreti risultati nel territorio vastese ed è iniziato anche nei comuni di Lanciano e Ortona, mentre si stanno definendo i distretti nei comuni del comprensorio dell'Avello. "Siamo stati i primi a portare questa tipologia di intervento nella nostra regione - aggiunge il presidente dell'ente idrico del chietino - e tengo a precisare che il nostro punto di forza è stato l'aver lavorato in sinergia con tutti gli attori del territorio e con gli enti preposti. Il dialogo e il confronto sono sempre stati gli aspetti privilegiati e costruttivo anche rapporto con l'Ersi per ridurre i problemi legati alla risorsa idrica. La buona notizia - rimarca Basterebbe - è che il PNRR ha destinato fondi al nostro ambito ben 41 milioni e mezzo, si apre quindi un nuovo scenario per la nostra azienda chiamata a nuove sfide e a rispondere in maniera adeguata ai cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni". (ANSA).