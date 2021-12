Covid: Ryanair cancella voli Abruzzo, resta solo Bergamo

(ANSA) - PESCARA, 26 DIC - Voli cancellati anche in Abruzzo.

Ryanair, dal 9 gennaio, cancella tutti i voli da e per l'aeroporto di Pescara, ad eccezione di quello per Bergamo-Orio al Serio. Saltano, quindi, i collegamenti con Bruxelles Charleroi, Bucarest, Francoforte Hahn, Londra Stansted, Malta e Torino. La nuova programmazione sarà valida fino ai primi giorni di febbraio. All'origine della decisione, secondo quanto si apprende, ci sarebbero l'aumento dei contagi, spinti dalla variante Omicron, e l'emergenza Covid-19. (ANSA).