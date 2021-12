Direzione Marittima Pescara sequestra oltre 500 kg pesce

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - Ben 440 controlli e 146 ispezioni che hanno portato a 48 sanzioni, di cui una penale, 26 sequestri, 520 i kg di prodotto ittico sequestrato per un totale di 73 mila euro le sanzioni elevate. Questi i numeri dell'operazione Atlantide portata a termine dai militari della Direzione Marittima Abruzzo-Molise di Pescara in una serie di mirati controlli lungo l'intera filiera ittica al fine di tutelare il consumatore finale e contrastare il sovrasfruttamento delle risorse marine. Le attività si sono concentrate in mare, con controlli finalizzati al contrasto alla pesca illegale, ma anche a terra sulle grandi piattaforme logistiche di distribuzione, ove peraltro principalmente viene accentrato il prodotto proveniente dall'estero a cui si sono aggiunti controlli su strada e lungo le autostrade, presso le pescherie e i ristoranti. Attività, queste ultime, incentrate a verificare la genuinità dei prodotti, la loro rispondenza ai requisiti di qualità e tracciabilità, in modo che siano garantite tutte le informazioni necessarie ad attestarne la provenienza lecita. (ANSA).