Viabilità:stop lavori, riapre galleria variante Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 22 DIC - Riaprirà nella notte la galleria San Giovanni della variante alla ss 16, nel territorio comunale di Montesilvano. La struttura era interessata ormai da otto mesi da un cantiere che ha procurato non pochi disagi agli automobilisti, in particolare nelle ore di punta. In giornata, conferma l'Anas all'ANSA, ci sono stati gli ultimi sopralluoghi nella galleria e nelle prossime ore ci sarà la riapertura.

I lavori, iniziati a fine aprile, si sarebbero dovuti concludere nel giro di 120 giorni. La conclusione era poi slittata al 30 ottobre e poi, ancora, a metà dicembre. Fino ad oggi il traffico è stato fatto scorrere a doppio senso di circolazione, con un by pass sulla seconda canna.

In più occasioni Anas ha ricordato che i lavori, dell'importo di 4,5 milioni di euro, sono finalizzati ad aumentare sia i livelli di sicurezza della statale che il confort di guida per l'utenza in transito. (ANSA).